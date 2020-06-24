На утро 24 июня зафиксированы еще 2 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 67-летняя женщина из Бельц, 90-летняя женщина из Кишинева. У обеих умерших были множественные сопутствующие заболевания.

На утро 24 июня 8400 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 492 человека умерли от инфекции.

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