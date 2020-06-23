Одно из условий благосостояния и социальной стабильности Республики Молдова является сохранение наших Ценностей. Такое мнение высказал президент Молдовы в своем послании по случаю 30-ой годовщины с момента принятия Декларации о суверенитете Молдовы.

«И когда я говорю о ценностях, имею в виду христианскую религию, традиционную семью, межнациональное согласие, защиту материнства и детства, сохранение демографии и национального генофонда, а также защиту экологии, лесов и рек. Всё, что мы унаследовали от наших родителей, бабушек и дедушек, должно культивироваться и передаваться в хорошем состоянии детям и внукам. Лично для меня Церковь, Семья и Мир – это святые понятия, и я уверен, что они столь же святы для абсолютного большинства моих соотечественников»,– пояснил президент.