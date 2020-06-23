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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове будут снижены тарифы на ряд санитарно-медицинских услуг

23 июня
20:11 2020
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Гемодиализ, гистологические исследования и еще несколько видов медицинских услуг станут дешевле. Правительство примет такое решение по предложению Министерства здравоохранения уже в среду, 24 июня. Авторы инициативы сообщили, что таким образом Национальная компания медицинского страхования получит возможность финансировать большее количество исследований и курсов лечения для пациентов.

Перечисленные в принятом документе медицинские услуги оказываются лечебными учреждениями страны, которые финансируются за счет фондов обязательного медицинского страхования.

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