Гемодиализ, гистологические исследования и еще несколько видов медицинских услуг станут дешевле. Правительство примет такое решение по предложению Министерства здравоохранения уже в среду, 24 июня. Авторы инициативы сообщили, что таким образом Национальная компания медицинского страхования получит возможность финансировать большее количество исследований и курсов лечения для пациентов.

Перечисленные в принятом документе медицинские услуги оказываются лечебными учреждениями страны, которые финансируются за счет фондов обязательного медицинского страхования.