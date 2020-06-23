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Газета "Кишиневские новости"

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Свыше 350 человек, находящихся на госслужбе, получат по 16 тыс. леев

23 июня
20:11 2020
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Правительство выделяет на эти цели 5,63 млн леев в качестве единовременных пособий. Среди получателей сотрудники системы здравоохранения, Минюста, оборонного ведомства, Службы защиты и охраны, а также местных публичных властей. По данным Минфина, пособия распределят следующим образом: 320 – работникам медсистемы, 18 – Минюста, 8 – оборонного ведомства и 6 – Службе защиты и охраны.

Правительство ежемесячно выделяет единовременные пособия в размере 16 тыс. леев для работников бюджетной сферы, которые инфицировались коронавирусом при исполнении служебных обязанностей.

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