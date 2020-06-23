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Газета "Кишиневские новости"

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Тамара Глоба: Какие знаки зодиака блеснут интеллектом в ближайшие дни

Тамара Глоба: Какие знаки зодиака блеснут интеллектом в ближайшие дни
23 июня
00:56 2020
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Не каждому знаку зодиака дано блистать своим интеллектом. Но бывают моменты, когда представитель того или иного знака получает возможность показать свою эрудицию. С 23 по 27 июня Близнецам, Скорпионам и Стрельцам представится шанс получить минуту славы именно благодаря своим интеллектуальным способностям, обещает известный астролог.  

Любознательные Близнецы, круг интересов которых необычайно широк с детства, в период 23-27 июня откроют в себе скрытые доселе таланты, возможно в каком-нибудь виде искусства, и получат возможность показать свои знания в новой сфере. Это усилит имидж разносторонней личности и упрочит базу вашего счастливого завтра.  

Принципиальные Скорпионы, которым при принятии решений мешает повышенная эмоциональность, в период 23-27 июня получат возможность так блеснуть своими интеллектуальными способностями, что любые самые смелые проекты и самые амбициозные идеи будут реализованы на раз. Ваш позитивный настрой откроет для вас круг невероятных возможностей.  

Прямолинейные Стрельцы, которые всегда стремятся знать чуть больше, в период 23-27 июня смогут настолько серьезно обосновывать любой свой довод, что оппоненты предпочтут быть осторожными в разговоре с ними. Речь интеллектуалов-Стрельцов будет необыкновенно убедительной. Это закрепит за ними имидж неординарной личности.  

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