В социальных сетях историй, описываемых “нашими бывшими”, хоть отбавляй. Сейчас особой популярностью пользуются посты о том, что происходит за океаном. Вот один из них в сокращении.

Алена, бывшая москвичка уже 27 лет живет в США, из них 14 работает в магазине фирмы Гуччи, расположенном в Трамп Тауэр. В начале июня сотрудников, а их 316, после двухмесячного пребывания в самоизоляции вызвали на работу. “Едва поздоровавшись, вице-президент компании предложил всем сотрудникам почтить светлую память Джорджа Флойда минутой молчания. После того, как менеджеры, бухгалтера, продавцы, охранники, экспедиторы со скорбными лицами и закрытыми глазами молча отсчитали до 60, тот же вице-президент предложил всем в знак солидарности с идеалами, защищая которые погиб славный сын негритянского народа, опуститься на колено. И опять все, невзирая на возраст, вес и состояние коленных суставов, безропотно рухнули на мраморные полы”, – пишет Алена. Она одна осталась стоять, на нее смотрели сотрудники испуганно-укоризненно. Отказавшуюся валяться в коленях сотрудницу обвинили в противопоставлении себя коллективу и предложили уволиться.

Вот такая демократия на американский лад.