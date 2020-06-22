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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Японские ученые нашли замену вымирающим пчелам

22 июня
23:21 2020
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Растения предлагается опылять с помощью мыльных пузырей

Специалисты давно бьют тревогу: количество пчел на планете сокращается, и если они совсем исчезнут, это грозит голодом глобальных масштабов. Растения некому будет опылять, и они не дадут урожая.

Ученые из японского Института науки и техники, похоже, нашли выход из положения. Они провели испытания и пришли к выводу, что опыление можно производить с помощью… мыльных пузырей. Для этих целей беспилотник, снабженный системой GPS, соединили с устройством, способным выдувать до 5000 пузырьков в минуту. В результате почти 90% цветов были успешно опылены, передает CNN.  

Впрочем, специалисты отмечают, что внедрение предложенного ими методы не отменяет необходимости бороться за спасение пчел от вымирания.

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