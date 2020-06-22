Вторник, 23 июня 2020, 03:45

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Как благосостояние людей зависит от размера населенного пункта

22 июня
23:11 2020
Версия для печати

В этом разбирались ученые, изучающие древние поселения

Археологи из американских университетов Колорадо и Аризона изучают закономерности роста цивилизаций от Древнего Рима до инков. Они исследовали, как развивались фермерские поселения, некогда располагавшиеся в долине реки Рио-Гранде в XIV- XVI веках.

Специалисты пришли к однозначному выводу: чем больше росли площадь и население городков, тем активнее увеличивалось производство различных товаров, включая продукты питания. Соответственно росло и благосостояние жителей. Расчеты показали: если размер населенного пункта увеличивался в два раза, экономический рост в нем повышался в среднем на 16%. Эта закономерность оказалась справедливой для самых разных древних цивилизаций. То есть жители уже не должны были абсолютно все необходимое производить самостоятельно, а могли что-то приобретать или обменивать.

Таким образом, есть все основания утверждать, что урбанизация, при всех порождаемых ею проблемах, способна в конце концов обеспечить улучшение материального положения населения всей планеты, пишет Psys.org.    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,25+0,30%
EUR19,45+1,16%
GBP21,55+1,45%
UAH0,65+0,52%
RON4,02+1,12%
RUB0,25+1,10%

Курсы валют в MDL на 22.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд