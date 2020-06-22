В этом разбирались ученые, изучающие древние поселения

Археологи из американских университетов Колорадо и Аризона изучают закономерности роста цивилизаций от Древнего Рима до инков. Они исследовали, как развивались фермерские поселения, некогда располагавшиеся в долине реки Рио-Гранде в XIV- XVI веках.

Специалисты пришли к однозначному выводу: чем больше росли площадь и население городков, тем активнее увеличивалось производство различных товаров, включая продукты питания. Соответственно росло и благосостояние жителей. Расчеты показали: если размер населенного пункта увеличивался в два раза, экономический рост в нем повышался в среднем на 16%. Эта закономерность оказалась справедливой для самых разных древних цивилизаций. То есть жители уже не должны были абсолютно все необходимое производить самостоятельно, а могли что-то приобретать или обменивать.

Таким образом, есть все основания утверждать, что урбанизация, при всех порождаемых ею проблемах, способна в конце концов обеспечить улучшение материального положения населения всей планеты, пишет Psys.org.