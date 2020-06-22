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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 июня 480 смертей от инфекции

22 июня
23:01 2020
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В течение прошедшего дня, 22 июня, к объявленным в утренней информации 2 умершим прибавились еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.  

Это 63-летний мужчина из Каушанского района, 55-летняя женщина из Сынжерейского района, 60-летняя женщина из Глодянского района, 84-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 63-летний мужчина из Кишинева.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 22 июня 8019 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 480 человек умерли от инфекции.

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