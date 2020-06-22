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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 23 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 23 июня
22 июня
19:56 2020
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По Святцам 23 июня День Ангела у Александра, Алексея, Андрея, Анны, Антонины, Василия, Герасима, Ивана, Игнатия, Ильи, Иннокентия, Кузьмы, Макара, Николая, Павла, Семена, Тимофея.

Рожденным в этот день досталась сложная задача – бороться с противоречиями целого мира, который их окружает. А все оттого, что именно эта черта – противоречивость – заложена в характере именинников этого дня. Вам нужно как можно раньше понять, что очень много проблем в жизни от вашей неорганизованности, а неприятности большей частью от раздражительности и повышенной эмоциональной возбудимости. Приучите себя к порядку и перестаньте зависеть от мнения окружающих – это существенно облегчит вашу жизнь. Не душите свои чувства, дайте волю желаниям без оглядки на друзей и врагов. Ставьте цели и будьте последовательны на пути к достижению лучших результатов. Не тратьте свою энергию попусту. Живите полной жизнью!

Поздравляем именинников!

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