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Газета "Кишиневские новости"

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Переговоры между Платформой DA, ПДС и ДПМ не состоялись

22 июня
19:06 2020
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Встреча представителей Платформы DA, ПДС и ДПМ, которую 19 июня проанонсировал депутат Игорь Мунтяну, не состоялась. Демократы утверждают, что не получили официального приглашения, что и стало причиной их отсутствия. Тем не менее, председатель ДПМ Павел Филип заявил, что в случае получения приглашения, руководство партии примет решение о дальнейших шагах, сообщает портал AGORA.

«Мы не отказались от этой инициативы. Никто из нас – ни я, ни господин Дьяков – не получали приглашение. Господину Слусарю было бы неплохо поговорить с председателем партии. Возможно, речь идет о политических технологиях. Нужно проявлять более серьезное отношение. Приглашать нужно от имени партии, а не от лица одного человека», – сказал Филип.

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