Об этом заявил глава демпартии Павел Филип в интервью для AGORA

«Мы согласны с PAS, что нынешний парламент больше не представляет волю народа, и лучшее решение – это досрочные парламентские выборы. Политическая ситуация может измениться после президентских выборов. Я убежден, что демпартия войдет в будущий парламент, чего не могу сказать о Pro Moldova и Партии ШОР», – сказал Филип.

Филип уточнил, что ДПМ не будет голосовать за отставку правительства Кику.

«У кого-то есть амбиции заполучить пост премьера, не задумываясь что будет со страной. Кроме эпидемии не хватало еще политического кризиса. Хотите построить дом без проекта дома? Хотите сначала снести существующий дом, не зная, что будет потом? Мы не будем голосовать за отставку правительства. У нас есть 5 представителей в этом правительстве», – уточнил Филип.