23 июня 2020 года (10 июня по старому стилю) христиане празднуют День Святого мученика Тимофея Прусского (Знамения Тимофея).

История:

Святой мученик Тимофей Прусский проживал в городе Пруссе в 4 веке. Священномученик Тимофей всю свою праведную жизнь посвятил христианским проповедям и множество язычников обратил в веру Христову, за что был возведен в сан епископа. А Господь наделил СвятогоТимофея даром исцеления и сотворения чуда. Предание гласит, что, когда к правившему в те времена неизлечимо заболевшему и готовившемуся уже к смерти царю Ариту позвали Священномученика Тимофея, он тут же избавил властителя от всех хворей. Однако вскоре на престол взошел Юлиан Отступник, начавший повсеместные гонения на христиан. Узнав о чудодейственной силе Тимофея, правитель приказал бросить его в темницу и добиться отступничества от веры во Христа. Тем не менее, Святого не смогли заставить сделать это ни пытки, ни лишения и тогда его тайно предали казни. Но последователи Тимофея сумели выкрасть тело убиенного и захоронить его по христианским обычаям. До наших дней дошли легенды о множестве чудес, происходивших у гробницы СвятогоТимофея в Константинополе. Еще существует поверье, что смерть Священномученика навлекла на людей большую беду, и с тех пор 23 июня призраки ищут себе жертв среди слабых и не способных удержаться от запретов Тимофеева дня.

Чего нельзя делать 23 июня 2020 года

Тимофеев день неспроста называется еще Днем призраков. В этот день нужно быть особенно внимательным и не нарушить никаких запретов. Нельзя, например, отказывать в просьбах, если выполнить ее в ваших силах. Запрещено злиться, потому что удача может отвернуться от вас, а еще могут возникнуть денежные проблемы. Плохой знак – вынос мусора, от чего лучше отказаться, дабы не вызвать нежданную ссору с близкими. Не стоит этот день проводить в одиночестве, лучше пригласить друзей, тогда весь год удача будет сопровождать вас.

Поверья и приметы:

В стародавние времена люди были уверенны, что 23 июня можно привлечь к себе внимание призраков. Поэтому даже незначительным символам придавали важное значение. Если в этот день замечали кружащиеся стаи ворон, готовились к массовым заболеваниям. Появившаяся радуга в этот день предвещала неурожай и даже голод. А огненные отблески в облаках и вовсе означали огромные беды и, возможно, даже войну. Треснувшее зеркало в День призраков становилось вестником существенно больших несчастий, чем, если бы оно разбилось в другой день.

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