Премьер Ион Кику объявил о проведении сегодня, 22 июня, первого тендера на ремонт дорог в населенных пунктах страны. Речь идет о четырех объектах в восьми районах. Проведение завершающего на этом этапе тендера запланировано на 30 июня с тем, чтобы ремонтные работы начались уже с 1 июля.

«Сегодня состоится первый тендер в рамках программы «Хорошие дороги» в населенных пунтах страны. В течение недели пройдут тендеры по большинству населенных пунктов. С 1 июля начнутся работы», – заявил Кику.

Глава кабмина уточнил, что параллельно будут продолжаться работы по ремонту национальных дорог. По словам Кику, несмотря на пандемию, предприниматели заверили, что выполнят взятые обязательства в срок.

«Мы идем по нашему плану, объявленному еще в ноябре 2019 года. Пандемическая ситуация повлияла на темпы, но теперь ритм восстанавливается, интенсивно идут работы на трассе Кишинев-Джурджулешты, чтобы наверстать упущенное время», – сказал Кику.

Премьер заявил, что 80% работников, занятых на строительстве, являются гражданами Молдовы. Национальная программа «Хорошие дороги для всех» была запущена по инициативе Игоря Додона и предусматривает ремонт национальной и местной транспортной инфраструктуры. Планами предусмотрено, что дорожное покрытие отремонтируют в 1200 населенных пунктах страны.