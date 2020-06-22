Понедельник, 22 июня 2020, 13:47

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Мы должны помнить о подвиге наших дедов и прадедов

Игорь Додон: Мы должны помнить о подвиге наших дедов и прадедов
22 июня
11:56 2020
Версия для печати

79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, самая масштабная и кровопролитная составная часть Второй Мировой войны

Сегодня в нашей стране, как и в других бывших советских республиках, затронутых той страшной войной, отмечают День памяти жертв фашизма.

Молдова одной из первых приняла на себя удар наступавших Вооруженных сил нацистской Германии. Уже к середине августа 1941 года вся территория нашей республики была захвачена, в стране воцарился жесточайший оккупационный режим, сопровождавшийся депортацией и уничтожением еврейского населения, разграблением предприятий, террором в отношении мирных жителей.

«Наши предки ценой огромных потерь сумели освободить Молдову, как и все оккупированные территории СССР и страны Европы, от нацистских агрессоров. Советский народ, в составе которого были и молдаване, потеряли 27 млн человек, поэтому мы должны помнить о беспримерном подвиге наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем под мирным небом.

Вечная память погибшим!» – написал в соцсетях в связи с памятной датой Игорь Додон.

Читайте также:  Павел Глоба: Для каких знаков закончится черная полоса 22 июня

Узнай свою судьбу по дате рождения

Какие сюрпризы нам готовит солнечное затмение 21 июня 2020 года 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,32+0,68%
EUR19,44+1,10%
GBP21,52+1,32%
UAH0,65+0,48%
RON4,01+1,05%
RUB0,25+1,08%

Курсы валют в MDL на 22.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд