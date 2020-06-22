79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, самая масштабная и кровопролитная составная часть Второй Мировой войны

Сегодня в нашей стране, как и в других бывших советских республиках, затронутых той страшной войной, отмечают День памяти жертв фашизма.

Молдова одной из первых приняла на себя удар наступавших Вооруженных сил нацистской Германии. Уже к середине августа 1941 года вся территория нашей республики была захвачена, в стране воцарился жесточайший оккупационный режим, сопровождавшийся депортацией и уничтожением еврейского населения, разграблением предприятий, террором в отношении мирных жителей.

«Наши предки ценой огромных потерь сумели освободить Молдову, как и все оккупированные территории СССР и страны Европы, от нацистских агрессоров. Советский народ, в составе которого были и молдаване, потеряли 27 млн человек, поэтому мы должны помнить о беспримерном подвиге наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем под мирным небом.

Вечная память погибшим!» – написал в соцсетях в связи с памятной датой Игорь Додон.

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