Премьер Ион Кику заявил, что чрезвычайное положение в здравоохранении будет продлено и после 30 июня

Решение об этом будет принято 23 июня Национальной комиссией в области общественного здоровья. Глава кабмина уточнил, что происходит рост новых случаев COVID-19 как в мире, так и в Молдове. На этом этапе, пояснил Кику, в больницах уже заняты половина мест. Премьер подчеркнул, что медицинский персонал работает на пределе своих физических возможностей, поэтому граждане должны соблюдать все правила, чтобы остановить распространение инфекции.

«Возможности медицинского персонала на исходе. Поэтому я призываю граждан соблюдать правила, так как кроме мест в больницах нам нужны и люди, которые там заботятся о пациентах. У нас был дефицит кадров до пандемии, а теперь эта проблема еще более актуальна. Государство делает все возможное, но, если вы не будете дисциплинированными, нам не удастся преодолеть эту эпидемию», – заявил Кику.

По решению Национальной комиссией в области общественного здоровья, до 30 июня действует чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.