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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 21 июня 7896 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на 21 июня 7896 человек излечились
21 июня
21:16 2020
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На сегодняшний день в стране 7896 человек прошли лечение и 473 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2146 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 547, медсестры – 852, фармацевты – 26, фельдшеры – 112, вспомогательный персонал – 609 человек. Состояние здоровья 440 инфицированных – тяжелое (в том числе 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1097 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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