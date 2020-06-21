На сегодняшний день в стране 7896 человек прошли лечение и 473 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2146 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 547, медсестры – 852, фармацевты – 26, фельдшеры – 112, вспомогательный персонал – 609 человек. Состояние здоровья 440 инфицированных – тяжелое (в том числе 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1097 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.