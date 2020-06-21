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Газета "Кишиневские новости"

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Ученые России испытывают новый метод лечения осложнений COVID-19

21 июня
21:06 2020
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На фиброз легких нашли управу?

Одно из самых тяжелых осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции – фиброз легких, то есть возникновение уплотнений и рубцов. В результате может возникнуть дыхательная недостаточность, что служит одной из причин смерти пациентов. Причем фиброз может возникать, даже если человек болеет бессимптомно.

До сих пор лечить фиброз (он может быть следствием и других хронических легочных заболеваний) медицина не умела. Но российским ученым, похоже, удалось найти способ решения этой проблемы. В Институте регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова ведутся доклинические (на животных) испытания нового метода лечения – с помощью стволовых клеток.  Установлено, что эти клетки в состоянии не просто предотвращать появление  рубцов, но и восстанавливать поврежденные ткани.

Специалисты рассчитывают, что доклинические испытания удастся закончить в нынешнем году и перейти к испытанию нового метода на добровольцах. Причем для лечения можно будет использовать стволовые клетки и самих больных, и добровольных доноров, сообщает russian.rt.com. Ученые надеются, что, если метод себя оправдает, его попробуют применить при лечении поражения не только легких, но и других органов.

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