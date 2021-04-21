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Газета "Кишиневские новости"

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Одна сигарета отравила целый Кишинев

Одна сигарета отравила целый Кишинев
21 апреля
16:56 2021
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Ранним утром 21 апреля в Кишиневе на улице Каля Бесарабией произошло возгорание на предприятии по производству лакокрасочных изделий.

На место происшествия выехало 15 пожарных машин и 60 пожарников. Полыхало в здании площадью около 2 тысяч квадратных метров. Усилиями пожарной бригады был предотвращен взрыв хранящегося в производственных помещениях ацетона. Из-за высокой температуры алюминиевые конструкции предприятия деформировались. Столб дыма можно было видеть изо всех районов столицы.

«Люди должны закрыть окна. Сейчас может быть дискомфорт у тех, кто болеет или имеет проблемы с сердечнососудистой системой или дыханием. Эта категория людей пострадает в первую очередь», – цитирует realitatea.md члена кишиневского отделения Экологической партии Молдовы Владимира Гарабу. По мнению эколога, продукты горения осядут на листьях и почве, далее они попадут в грунтовые воды. Это отрицательно скажется на здоровье горожан. В начале двухтысячных на этом же предприятии уже был пожар. Предполагается, что возник он из-за курения одного из сотрудников, охраняющих объект.  

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