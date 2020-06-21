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Газета "Кишиневские новости"

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Что скрывали старинные руины в Польше

21 июня
21:06 2020
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Древний разрушенный замок в городе Новы-Сонч раскрыл еще одну тайну времен Второй мировой войны. Здесь археологам удалось обнаружить самый настоящий клад. Их находкой стал сундук, битком набитый ценностями. В руках исследователей оказались посуда, вазы, столовые приборы, кубки, изготовленные исключительно из серебра.

Экспертиза отнесла артефакты к началу прошлого века. Предположительно найденные ценности были конфискованы фашистами у польских евреев. Основанием для таких выводов служит тот факт, что в годы оккупации в замке была расквартирована немецкая воинская часть, там хранились боеприпасы и, как оказалось, не только они, сообщает телеканал «360».

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