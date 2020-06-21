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Газета "Кишиневские новости"

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Доктор Мясников объяснил, когда головная боль бывает опасна

21 июня
21:01 2020
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Известный врач и телеведущий Александр Мясников о признаках серьезных заболеваний

Он советует обращать внимание на симптомы, сопровождающие головную боль. Если она становится сильнее, когда человек меняет положение тела или кашляет, – это может быть признаком того, что повышено внутричерепное давление, а причина его – опухоль, кровоизлияние или расслоение аневризмы. Тут нельзя медлить и срочно нужно обращаться к врачу. Еще к опасным ситуациям относятся пробуждение из-за головной боли, ухудшение зрения после приступа. Если при этом немеют конечности и провисает носогубная складка – это тоже повод для срочного медицинского вмешательства.

Однако далеко не всегда головная боль опасна. Самые частые ее причины – неправильное положение головы во время сна или сидячей работы, а также недосып или сильная усталость, передает телеканал «Россия-1». Если устранить эти причины, боль вскоре пройдет.

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