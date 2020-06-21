Луна в Раке. Это время, когда вы мысленно формируете свою Судьбу.

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 22 июня?

Растущая Луна улучшает и физическое состояние, и эмоциональный фон. А когда и самочувствие, и настроение на подъёме, то и дела скорее решаются, и результаты удачными будут. Именно в такие дни нужно из вороха проблем выделить самые важные, и ответственно подойти к их решению. Вас переполняет энергия, а понедельник, затянув в водоворот событий, избавит вас от грусти и тяжелых мыслей. Энергия этого дня не даст впасть в уныние и поддаться депрессии. Благоприятное время для планов на будущее – и в работе, и в семье, и в любви. Формулируйте правильно и четко свои желания – это время, когда вы мысленно формируете свое будущее, свою Судьбу. Постарайтесь обойти стороной любые конфликты.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!