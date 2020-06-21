По Святцам 22 июня День Ангела у Александра, Алексея, Ивана, Кирилла, Марианны, Марии, Марфы, Рафаила, Фёклы.

Необыкновенно одаренные и творческие, упорные и решительные. Рожденные в этот день всегда идут до конца в достижении своих целей. Обладают нестандартным мышлением, что помогает в трудной ситуации найти неожиданный выход. Внешне спокойные, благородные, умеющие представить себя окружению в самом лучшем свете. При этом очень тонко чувствующие любые перемены в любимых людях. Любовь для рожденных 22 июня превыше всего. Если они влюбляются, то моментально из уравновешенных, ответственных и заботливых превращаются в необузданный вулкан страсти. Они слепы и глухи ко всему, что не относится к объекту этой самой страсти. Любят жить ярко и весело.

Поздравляем именинников!