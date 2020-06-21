22 июня 2020 года (9 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти Кирилла Александрийского и Кирилла Белоезерского

История:

Кириллов день получил свое название от имен двух святых, почитаемых церковью: Кирилла Александрийского и Кирилла Белоезерского.

Кирилл Александрийский был ярким сторонником Александрийской архиепископии, которая в 4-5 веках вела непримиримую войну с Константинопольской архиепископией.

В результате жестокой борьбы Кирилл стал епископом Александрии, но междоусобная религиозная борьба вынудила его преследовать язычников, иудеев и христиан Константинопольской архиепископии. Существует предание, что в одну из ночей иудеи сговорились обманом призвать христиан тушить якобы загоревшуюся церковь, а когда те вышли из своих домов, были во множестве убиты иудеями. Разгневанный Кирилл в ответ изгнал всех иудеев из города, а имущество раздал бедным. В церковной истории Святой Кирилл остался как один из наиболее известных богословов. Его перу принадлежит множество религиозных книг и трактатов.

Кирилл Белоезерский жил в 14-15 веках. Став игуменом в Симоновом монастыре, он вскоре сложил с себя эти полномочия. В поисках истины, Кирилл удалился от мирской суеты и поселился в уединении на берегу Белого озера. Как оказалось, место это ему было ниспослано Свыше. К Кириллу стали во множестве стекаться верующие, ища у него утешения и поддержки. Чуть позже Кирилл Белоезерский построил храм Успения Пресвятой Богородицы, где верующие находили путь к истине. За долгое неустанное христианское подвижничество Господь одарил Святого Кирилла даром целительства и совершения многих чудес.

Чего нельзя делать 22 июня 2020 года

22 июня – особенный день, прежде всего, потому что он самый длинный в году. День этот еще получил название Солноворот (Солнцеворот). В древние времена ко дню 22 июня люди готовились заранее. В этот день категорически запрещалось работать. Но и ни в коем случае нельзя было устраивать пиры и пышные празднества. Скромные посиделки в кругу близких и друзей вполне уместны. Нельзя в этот день отказывать в помощи нуждающимся. Наоборот, 22 июня будет правильным специально пойти к церкви или просто в людное место и обязательно подать просящим.

Поверья и приметы:

На Руси к солнцу всегда было особое отношение. Поэтому 22 июня, когда светило дольше всего в году посылало свои благодатные лучи на Землю, люди старались ничем не обидеть и как-то задобрить солнце, веруя, что в противном случае оно может сжечь урожай. На Кириллов день можно было собирать землянику, с которой связана красивая легенда о том, что сама эта ягода окрасилась в яркий красный цвет после того, как Иисус притронулся к этому растению губами. Кстати, если в этот день замечали обилие ягод, то ожидали холодную зиму. А поведение муравьев предвещало погоду: если они резво бегают – будет солнечно, а спрятались в муравейнике – пойдет дожди.

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