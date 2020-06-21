Игорь Додон считает, что они возможны осенью или весной

В рамках платформы «Президент отвечает» глава государства рассказал, что не исключает возможность досрочных парламентских выборов.

«Проведение досрочных выборов возможно в нынешнем ноябре либо феврале-марте 2021 года. Если Конституционный суд разрешит их проведение в один день с президентскими выборами, то так и будет. Если нет, то после президентских выборов сразу распускается парламент и идем на досрочные выборы в феврале-марте следующего года», – сказал Игорь Додон.