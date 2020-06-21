Глава государства намерен договориться об этом в Москве

24 июня в российской столице состоится парад в честь 75-летия Великой Победы. Приглашение присутствовать на нем получил президент Молдовы Игорь Додон. В ходе нового выпуска программы «Президент отвечает» он рассказал, что воспользуется случаем, чтобы обсудить с российским руководством несколько важных для Молдовы вопросов.

Один из них – экспортные преференции для молдавской сельхозпродукции.

«Напомню, что преференциальный режим, без уплаты таможенных пошлин, экспорта молдавских товаров в Россию истекает 30 июня. То есть, если ничего не изменится, то с 1 июля мы должны уплачивать таможенные пошлины. Они достаточно велики. К примеру, для яблок – лей с лишним на кг. Эти пошлины 1,5 года назад были отменены по моей договоренности с господином Путиным. Так что среди первых вопросов, которые я обсужу с Путиным и Козаком, будет просьба к российской стороне продлить эти льготы. Какова цена вопроса? Ежегодно это 400-500 млн леев. К примеру, 200 000 тонн яблок, которые мы экспортируем в Россию, лей с лишним таможенная пошлина, выходит уже 250-300 млн леев. Мы не платим пошлину, и деньги остаются нашим производителям. Так и с винами – они сейчас тоже экспортируются без пошлин. Очень важно, чтобы эти льготы продлили до конца года», – сказал Игорь Додон.