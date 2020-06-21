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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: «Мне угрожали убийством»

21 июня
12:51 2020
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Президент Молдовы рассказал, как его пытались запугать

В новом выпуске платформы «Президент отвечает» глава государства заявил, что ему постоянно поступают угрозы.

«Давление очень большое. И в этом, и в прошлом году меня предупреждали: смотри, а то мы тебе покажем Кузькину мать. Посмотришь, что мы с тобой сделаем. Мы сделаем так, чтобы никто не захотел пожать тебе руку ни за пределами страны, ни в стране, – сказал президент. – Мы имеем дело с бандитами, мафией. Когда загоняешь их в угол, начинаются давление и угрозы, включая убийство. Если в прошлом году они угрожали жизни президента, вы считаете, что они не могут сделать это с прокурорами, судьями?».

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