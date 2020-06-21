Глава государства считает, что такая инстанция необходима, чтобы довести громкие дела до приговора

В рамках очередного выпуска «Президент отвечает» Игорь Додон озвучил идею о создании судебной инстанции, которая будет заниматься исключительно делами национальной важности. По словам главы государства, такая необходимость назрела, потому что слушания по многим резонансным делам – расследованию кражи миллиарда, концессии Кишиневского аэропорта и другим – постоянно откладываются и переносятся.

«В состав данной инстанции должны войти лучшие судьи, которые зарекомендовали себя с точки зрения честности и неподкупности. Они будут заниматься только делами национальной важности, чтобы не приходилось бегать в апелляционные палаты Бельц, Кагула, Бендер, Комрата. Мы сделаем все возможное, чтобы воплотить эту идею в жизнь», – сказал президент.