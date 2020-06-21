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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: «Пока я президент, не допущу возврата к прошлому!»

21 июня
12:46 2020
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Глава государства не намерен уступать шантажу

В очередном выпуске программы «Президент отвечает» Игорь Додон рассказал, какими методами Плахотнюк пытается давить на него.

«Пока Плахотнюк был в Молдове, он разрушил тысячи семей. Бежавшие из страны бизнесмены, самоубийства – были и такие случаи. Это его метод, – сказал глава государства. – Сейчас у него «горят пятки» и он решил шантажировать президента, оказывать на меня психологическое давление, чтобы я сдался. Но со мной такой вариант, как с Ворониным или с Филатом, не пройдёт. Пока я президент, я не допущу возвращения к прошлому, несмотря на ваш шантаж. Я понимаю, что в ближайшем будущем вы еще много чего сделаете, чтобы ударить по мне и моей семье.

Но я обещаю вам, уважаемые сограждане, что не сдамся. Я буду идти вперед и не допущу восстановления олигархического режима в РМ».

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