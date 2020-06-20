Чтобы узнать число своей судьбы, нужно просто сложить все цифры даты рождения.

Если вы родились 7.01.1987г., прибавьте 7+1+1+9+8+7=33. Если в результате получилось, как в нашем случае, двухзначное число, сложите полученные две цифры: 3+3=6. Шестёрка и будет числом вашей Судьбы. Далее читаем описание. Каждой из девяти возможных цифр покровительствует одна из планет, чья энергия и влияет на вашу судьбу.

Солнечная единичка

Если число вашей судьбы – 1, то вы по жизни Первый! Своей энергией с вами делится Солнце. Вы человек сильный и смелый. Вашим лидерским качествам можно только позавидовать. Вы энергичны и трудолюбивы, с легкостью генерируете и запускаете множество проектов. Не боитесь прокладывать новые пути и брать ответственность на себя. Вы харизматичны, и у вас прекрасна развита интуиция, не лишены аналитических способностей. Чтобы мир пал к вашим ногам, необходимо постоянно самосовершенствоваться.

Лунная двойка

Если число вашей судьбы – 2, сама Луна дарит вам внутренний покой и обаяние. Вы всегда в центре внимания – и это доставляет вам удовольствие. Вы необыкновенно доброжелательны и энергичны. Довольно легко приспосабливаетесь к новым условиям и новым обстоятельствам, эту гибкость ценят партнеры, коллеги и друзья. При этом крепки родовые корни, и вы всегда будете соотносить все новое в вашей жизни с ценностями, уже заложенными предками.

Юпитерианская тройка

Если число вашей судьбы – 3, то инициативность, активность, трудолюбие – три ваших базовых качества, подаренных вам Юпитером. Вы легко загораетесь интересной работой и способны вести сразу несколько направлений в работе. Это высоко ценится руководством. Как человек творческий и оригинальный, вы приятны и легки в общении. Кроме того, вы чувствительны к критике. Болезненно ее воспринимаете и долго не можете отпустить обиду.

Сатурнова четверка

Если число вашей судьбы – 4, значит вы под властью Сатурна. Мятежный дух, острая потребность в свободе, стремление к переменам – это все подарки планеты-управителя. Но, помимо беспокойной души, Сатурн сделал вас ответственным и на редкость организованным человеком. Вы легко и доходчиво передаете свои знания и опыт другим, потому что обладаете прекрасными педагогическими способностями.

Меркурианская пятерка

Если число вашей судьбы – 5, значит Меркурий одарил вас острым умом и высоким интеллектом. А еще вы выгодно отличаетесь разносторонностью интересов. У вас аналитический склад ума и вы большой любитель приключений. Порой очень милый, а часто раздражительный. Вам придется научиться управлять своими эмоциями, так как именно это залог невероятных успехов во всех сферах вашей жизни. И помните: страх перед неудачами – мощнейший стопор.

Венерианская шестерка

Если число вашей судьбы – 6, значит вы под покровительством Венеры. Мягкие и заботливые, ищущие красоту и гармонию во всем, дети Венеры за это и ценятся и на работе, и дома. Вы человек творческий и очень общительный. Умение слушать и слышать говорящего делает круг вашего общения очень широким. А наличие в этом кругу людей влиятельных открывает практически любую дверь. Периодическая спонтанность ваших действий – единственное небольшое препятствие на пути к успеху. Семья всегда будет важнее карьеры.

Урановая семёрка

Если число вашей судьбы – 7, значит Уран подарил вам лидерские способности, прибавив к ним терпимость к окружающим и доброту. Человек сильный и смелый, не просто способный, а стремящийся к обучению. К детям Урана рано приходит мудрость. Способны достичь невероятных высот в карьере, если научитесь думать и о себе, а не только о других. И чем быстрее это поймете, тем успешнее сложится жизнь.

Марсова восьмерка

Если число вашей судьбы – 8, вы ребенок Марса. Здравый смысл и умение концентрироваться на цели, делают вас очень успешным, а организованность и ответственность открывают все дороги к финансовому благополучию. Властолюбивые материалисты. Смелы, умеют идти в достижении целей до конца. Единственное, что мешает быть полностью счастливым – прошлое, которое постоянно напоминает о себе. Отпустите его. Живите настоящим.

Нептунская девятка

Если число вашей судьбы – 9, значит Нептун управляет вашей судьбой. Сильные и здравомыслящие. Высокодуховные. Способные дарить добро и любовь окружающим. Иногда чувствительны сверх меры. Увлекающиеся и артистичные. Главный тормоз к успешной и счастливой жизни – ваше неумение расставлять приоритеты и целенаправленно двигаться к победе. Ставьте цель и не отвлекайтесь. У вас все получится!