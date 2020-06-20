К вечеру 20 июня в Молдове зарегистрированы 397 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2019, из них первичных – 1586, а повторных 433.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 13953 человека.

Из 397 новых случаев на сегодняшний день 27 – это медицинские работники, в том числе: врачей -7, медсестер – 17, сотрудников вспомогательного персонала – 3.