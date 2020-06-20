Владимир Воронин, председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), провел совещание с первыми секретарями городов и районных комитетов страны, сообщает пресс-служба политформирования.

Обсуждалось, естественно, положение в стране, и то, как в условиях кризиса работает правительство Иона Кику. Разумеется, активисты умирающей партии сетовали на «бедственное положение большинства населения, тотальную безработицу, интриги и скандалы». И, естественно, во всем винили Кику. Ну, а как же иначе? Конечно, за все прегрешения прошедших 10 лет, нужно наказать правительство, пришедшее к управлению полгода назад. И уже через 2,5 месяца после присяги им досталось такое испытание как эпидемия.

Действительно в стране немало проблем. Нет ничего странного в том, что лидеры умирающей партии в упор не желают видеть ежедневные усилия властей для преодоления кризиса. Но возникает вопрос: зачем они решили помочь ставленникам Плахотнюка свалить эту власть? Может, кто-то из них надеется на некие «дивиденды»? Тогда можно понять, зачем все это прикрывается разговорами о «хаосе и безвластии».