По Святцам 21 июня День Ангела у Василия, Ефрема, Константина, Павла, Фёдора.

Удачливые и счастливые, они любят жизнь во всех ее проявлениях. Судьба приготовила для рожденных 21 июня огромный ларец с разнообразными талантами и множеством ярких событий. Счастье и радость будут неразлучны с именинником этого дня. Любовь для них будет всегда на первом месте. Обаятельные и необыкновенно чувственные, они притягивают к себе представителей противоположного пола. Обладают прекрасным вкусом и всю жизнь стараются окружить себя влиятельными людьми и ценными предметами. Статусность для них имеет значение. У рожденных 21 июня в жизни будет все, но… Судьба лишит их своих даров, если именинники проявят корыстолюбие или будут тщеславными.

Поздравляем именинников!

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