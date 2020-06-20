Луна в Раке. Пришло время планировать.

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 21 июня?

Это день, когда Луна войдет в другую фазу – из убывающей она перейдет в новую. А это значит, что пришло время планировать. В первые лунные сутки не стоит сразу что-то менять – на этот раз это воскресный день, а он не располагает к переменам. Кроме того, эмоциональный фон будет еще неустойчивым, что вызовет чувство необоснованного беспокойства. Нехватка энергии, усталость, которые копились в последние дни, сделает многих из вас вялыми и аппатичными. Скорость ваших реакций будет снижена, а нервозность и нетерпение подтолкнут к ошибочным действиям. Отведите этот день для домашних дел. Не напрягайтесь, просто попробуйте, не тратя много времени, придать вашему жилищу уютный вид, побалуйте родных чем-нибудь вкусненьким, уделите чуть больше времени детям – это заметят и оценят все.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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