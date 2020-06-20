21 июня 2020 года (8 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти Великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского

История:

День Федора получил название Колодезника, потому что именно в этот день с давних времен в селениях на Руси копали колодцы. А поскольку колодезная вода всегда символизировала собой жизнь, к дате 21 июня и имени Феодора, с ней связанной, относились со святостью.

Феодор Гераклийский жил на рубеже 3-4 веков. До наших дней дошли упоминания о подвиге Феодора, который сумел одолеть страшное чудище, не дававшее жизни жителям Гераклии, где жил когда-то сам Феодор. Узнав о напасти, постигшей его сограждан, Феодор вступил в схватку со страшилищем и одолел его. Благодарные жители избрали Феодора своим военачальником. А поскольку Святой Феодор исповедовал христианскую веру, множество горожан тоже обратились в веру Во Христа. На беду Феодора о его популярности доложили правителю Люцинию, который потребовал доставить Феодора к нему. Но тот умудрился убедить властителя, что в его отсутствие в городе начнутся смуты и лучше, чтобы сам правитель приехал к ним. Люциний согласился и отправился в Гераклею, захватив с собою в качестве даров золотые изваяния идолов. Но и тут Феодор сумел перехитрить правителя и вместо водружения идолов на главные места в городе распилил их и раздал простым согражданам. Когда же об этом узнал Люциний, то тут же в гневе приказал пытать, а потом и казнить непокорного Феодора.

Чего нельзя делать 21 июня 2020 года

День Федора Колодезника совпадает с самой короткой ночью в году, поэтому в древние времена такие особые дни считались знаковыми. Этому дню придавали магическое значение, веруя, что он обладает сильной энергетикой, способной совершать чудеса. Но в то же время опасно было в этот день нарушить запреты, потому что наказание могло быть тоже многократно усилено. Например, традиционное на Руси бережное отношение к колодцам в этот день возводилось в ранг святости. Ни в окрестностях с колодцем, ни тем более рядом с ним ни под каким предлогом нельзя было 21 июня совершать неправедные дела. В старину были уверенны, что Святой Федор обязательно найдет способ наказать за любую провинность.

Поверья и приметы:

С давних времен люди на День Федора Колодезника совершали особый ритуал. С первыми лучами солнца и до заката ежечасно выпивали стакан чистейшей колодезной воды, обязательно приговаривая «жизнь моя изменится, станет такой же чистой, как эта вода». Удивительно, но потом многие действительно замечали очень значительные перемены к лучшему в своей жизни.

Наблюдали 21 июня за погодой. Если утром гремел гром, следовало ждать долгие дожди. В свою очередь дожди предвещали проблемы с урожаем.

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