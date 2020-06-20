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Газета "Кишиневские новости"

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Польша пойдет на союз с США и откажется от поставок газа из России

20 июня
14:41 2020
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Президент Польши Анджей Дуда заявил на встрече с избирателями, что строительство новой энергетической инфраструктуры и союз с Соединенными Штатами выведут страну из сферы влияния России, сообщает “Военное обозрение”.

В Польше 28 июня пройдут президентские выборы. Кандидаты на пост главы государства в один голос рассказывают об опасности, грозящей стране с востока. По словам Дуды, Польша получит реальную независимость только в случае отказа от поставок российского газа, постройки газопровода из Дании до своих берегов и размещения американских солдат на границе с Белоруссией. “Мы действительно становимся независимыми от России. Скоро эта независимость станет полной… Я хочу так действовать и дальше, хочу углублять союз с США”, – вещал Дуда на встрече с избирателями.         

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