В Соединенных Штатах Америки в компании Dreyer’s решили отказаться от названия эскимо для мороженого, чтобы не нервировать меньшинства, проживающие на севере континента и в Гренландии, сообщает ТАСС.

Элизабелл Маркес, маркетолог Dreyer’s заявила для прессы: “Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным”. Эскимо как продукт был запатентован в 1922 году. Обычно на упаковке мороженого изображался мальчишка в меховой кухлянке, традиционной одежде эскимосов.