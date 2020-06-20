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Газета "Кишиневские новости"

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Эскимо, не дожив до 100-летия 2 года, уходит в небытие

Эскимо, не дожив до 100-летия 2 года, уходит в небытие
20 июня
14:36 2020
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В Соединенных Штатах Америки в компании Dreyer’s решили отказаться от названия эскимо для мороженого, чтобы не нервировать меньшинства, проживающие на севере континента и в Гренландии, сообщает ТАСС.

Элизабелл Маркес, маркетолог Dreyer’s заявила для прессы: “Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным”. Эскимо как продукт был запатентован в 1922 году. Обычно на упаковке мороженого изображался мальчишка в меховой кухлянке, традиционной одежде эскимосов.  

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