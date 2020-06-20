При финансовой поддержке правительства Турции в столице Гагаузской автономии, на 4 гектарах земли, строится спортивный комплекс, сообщает МОЛДПРЕС.

Ныне функционирующему стадиону в городе Комрат – 60 лет. Он не соответствует современным требованиям. Анкара выделила властям автономии на возведение спортивного комплекса 10 миллионов евро. На его подключение к водоснабжению и прочим коммунальным благам из бюджета страны уйдет 8,6 миллиона леев. Премьер-министр Ион Кику ознакомился с тем, как идет строительство, и поблагодарил правительство Турции за помощь в развитии инфраструктуры Республики Молдова.