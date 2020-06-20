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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова в «евроизоляции»: в какие страны запрещен въезд гражданам РМ

20 июня
14:31 2020
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Министерство иностранных дел и европейской интеграции выпустило релиз, в котором перечислены страны, в которых не особо будут рады молдавским туристам и гастарбайтерам.

В Румынию запрещен въезд гражданам из стран, не входящих в Евросоюз. Исключение сделано для иностранцев с видом на жительство, дипломатов и транзитных пассажиров. При этом они в обязательном порядке в первые 14 дней пребывания в стране должны находиться в режиме самоизоляции. Также две недели на карантине обязаны провести граждане Молдовы, приехавшие на Украину. В России с 18 марта действует запрет на пересечение границы иностранными гражданами. Пускают в РФ только тех, кто приезжает по программе добровольного переселения, а также дипломатов и прибывающих на лечение. Въезд молдаванам на свою территорию запретили власти: Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, Испании, Швеции, Норвегии, Исландии, Сербии, Азербайджана и Израиля.   

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