На минувшей неделе председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе выступал в эфире нескольких молдавских телеканалов, где поведал, что у политформирования уже есть свой кандидат в премьеры.

Точнее их два, это вице-председатель платформы Александр Слусарь, и депутат парламента Игорь Мунтяну. При этом Нэстасе заявил, что намерен баллотироваться на пост президента. По его словам, правительство Иона Кику не справляется с экономическими проблемами. «Надеюсь, что за новую власть проголосуют 60-70 депутатов, потому что оставлять страну в хаосе – преступление”, – откровенничал Нэстасе. К сожалению, он не сказал, каким образом найдет 60 народных избранников, готовых проголосовать за отставку правительства Кику. У Платформы DA 11 депутатских мандатов. У Партии “Действие и солидарность” Майи Санду – 15. У демократов – 13. В любом случае, чтобы свалить правительство, надо будет обращаться к объявленным «токсичными» депутатам от Pro Moldova и партии ШОР. Ну а такой шаг смертельно ударит по репутации как Нэстасе, так и Санду.