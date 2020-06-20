Из трехлетнего заключения в Ливии на Украину вернулись 14 членов экипажа танкера «Рута», задержанных военно-морскими силами североафриканской страны в 2017-м году, сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Экипаж обвинили в контрабанде нефти. За время пребывания в заключении двое моряков заболели гепатитом, у остальных обострились хронические болезни. «Это наша задача – возвращать украинских граждан. Я очень рад, что 14 членов экипажа танкера «Рута», которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи», – цитирует Зеленского его пресс-служба.