20 июня 2020 года (7 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти Феодота Анкирского (Урожайника)

История:

Святой мученик Феодот Анкирский жил в далеком 3 веке. По поверьям он считается одним из важных покровителей урожая. От того, какой сложится погода 20 июня, зависел урожай. Потому и праздник этого дня получил название Федота Урожайника.

Мученик Феодот был владельцем небольшой гостиницы. Будучи глубоко верующим христианином, он и всем окружающим нес правду о вере, и немало жителей-язычников сумел обратить в веру Во Христа. А когда против христианства начались массовые гонения, Святой Феодот, как мог, всячески помогал единоверцам. Не страшась гонений, многих он спас от смерти, посещал узников в тюрьмах, а умерших от пыток хоронил. За подвижничество Всевышний наделил Феодота даром исцеления от недугов. До наших дней дошло предание, согласно которому Святому Феодоту ночью явилась одна из 7 Святых дев, принявших мученическую смерть за веру, и попросила поднять со дна озера ее сестер и похоронить по-христиански. Когда же Феодот подошел к берегу, поднялся неожиданный ветер, отогнавший всю воду, что помогло Феодоту выполнить просьбу. Но о его поступке стало известно правителю, который тут же распорядился арестовать Мученика Феодота и казнить.

Чего нельзя делать 20 июня 2020 года

В древности люди чрезвычайно важное значение придавали различным поверьям, считая, что в жизни необходимо руководствоваться божьими законами, а ослушание может принести только несчастья. В наши дни некоторые из постулатов начала первого тысячелетия могут показаться наивными, но не стоит торопиться с выводами. Лучше ведь попросту не делать того, что запрещено по преданиям старины. Например, 20 июня на Руси старались избегать решительных действий в делах сердечных, потому что был риск потерять все. Категорически запрещено рассказывать о намеченных планах и давних желаниях, так как можно их разрушить. Не надо роптать на неудачи в жизни, ибо ваш ангел-хранитель в этот день способен обидеться и не помочь вам справиться с трудностями. Нужно всячески избегать 20 июня украшений из серебра – они в состоянии поглотить вашу энергию, что сделает вас слабым и нестойким к болезням. А вот золотые украшения, наоборот, прибавят вам стойкости и помогут преодолеть невзгоды.

Поверья и приметы:

Сны в ночь на 20 июня чаще всего не сбываются, поэтому им не придавали значения. В старину большое значение придавали ограничениям на купание в водоемах. Тот, кто не соблюдал правил, мог жестоко поплатиться. А ведь в те времена возможность искупаться в реке, или озере, принимали за благо, ибо ни бассейнов, ни ванн в домах не было. А на День Феодота считалось, что купаться можно, потому что Святой оберегает всех от любых невзгод и отпугивает русалок, способных колдовством принести несчастья, поэтому все с нетерпением ожидали этого дня. Читайте также: