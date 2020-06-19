В ситуации, когда правящей коалиции не хватает голосов для принятия важных решений, досрочные выборы – это единственное правильное решение, считает политический аналитик Алексей Тулбуре.

«Я не вижу возможности отставки нынешнего кабмина. Так что нужны досрочные выборы, с нынешними депутатами каши не сваришь. Как их добиться – тема отдельного разговора», – заявил Тулбуре для eNews.

Также Тулбуре считает, что переход депутатов из одной фракции в другую – это полная профанация парламента.

«Переход за деньги – преступление. “Политические туристы” не годны для политической деятельности, их голоса, мандаты не репрезентативны», – считает аналитик.

Тулбуре отмечает, что группа под руководством Канду и фракция Шора – это депутаты одного из главных фигурантов кражи миллиарда.

«Думаю, его вина практически доказана, вынесение приговора – дело времени. Эти депутаты представляют преступника, а не избирателей. Со всеми этими людьми приличным людям голосовать нельзя ни за отставку, ни за новое правительство», – заявил Тулбуре.