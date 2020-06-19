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Газета "Кишиневские новости"

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Почему депутат партии Майи Санду атакует Бэсеску

19 июня
16:36 2020
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Депутат ПДС Думитру Алайба выразил обеспокоенность законопроектом об исключении из учебных программ дисциплины о половом воспитании, продвигаемой румынской партией «Народное движение». По мнению Алайбы, эта инициатива носит антиевропейский характер.

«Партия Траяна Бэсеску продвигает закон об исключении «полового воспитания» в школах и университетах. Закон с ярко выраженным антиевропейким характером. Европа – это что-то другое», – написал Алайба в социальной сети.

Депутат ПДС также заявил, что эта партия, действующая в европейской стране, продвигает законы, игнорирующие европейские ценности.

«Мы в Молдове должны бороться с фанатиками, которые пропагандируют «традиционные ценности», импортированные из Москвы, и в тоже время получать такие «сюрпризы» из страны, которая служит примером в очень, очень многих сферах для Молдовы. Надеюсь, что этот закон не пройдет. Это плохой сигнал», – заключил Алайба.

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