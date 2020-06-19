Луна, которую мы видим на небосклоне, каждый вечер меняется. И зависит это от того, какая ее часть освещается Солнцем. Именно изменение освещенности Луны означает для астрологов смену фаз ночного светила. Известный астролог Павел Глоба рассказал, какое влияние окажет надвигающееся 21 июня Новолуние на представителей трех зодиакальных знаков.

РАК

Этот день будет необычайно благоприятен для рожденных под этим знаком. Природная внимательность позволит им видеть чуть больше, чем всем окружающим. Ракам откроется множество возможностей, главное – успеть использовать как можно больше шансов, предоставленных Судьбой. Проявите себя наиболее ярко и докажите, что вы достойны лучшего места под Солнцем, – тогда уважение руководства и карьерный рост вам обеспечены. Будьте внимательны: каждый новый человек, появившийся в вашей жизни в этот день, откроет вам возможность не просто увидеть себя самого под другим углом, но и подскажет пути выхода из конкретной ситуации, а также в каком направлении двигаться дальше. Будьте аккуратны на работе и в быту, так как есть опасность получить травму (в транспорте или при несоблюдении техники безопасности).

ЛЕВ

Представителям этого знака Новолуние могло бы принести настоящий прорыв в жизни, но… Несобранность, растерянность, потеря уверенности в себе приведут Льва в состояние прострации, из которой сложно будет выйти самостоятельно. Астрология объясняет эту опасную тенденцию посторонним влиянием. Представители этого знака с легкостью могут стать жертвами манипуляторов. Понимание необходимости бороться с внешним влиянием, к сожалению, не подскажет, как это делать. Для выхода из сложившихся обстоятельств Льву придется сжать кулаки и подключить свои волевые качества. Все важные решения в этот день нужно принимать не торопясь, учитывая подсказки интуиции и, конечно, руководствуясь здравым смыслом. Ошибки, допущенные в этот день, вы сможете исправить еще не скоро.

ДЕВА

Этот день для рожденных под знаком Девы будет невероятно сложным. Всегда спокойных представителей этого знака 21 июня, в Новолуние, посетит дух бунтарства. И желание упереться или поспорить будет просыпаться в них в самые неожиданные моменты, когда лучше бы промолчать. Конфликтные ситуации будут возникать как с коллегами, так и с начальством, это может поставить крест на перспективах занять более высокую должность и пополнит ряды недругов. Неспокойно будет и в стане домочадцев, их совсем не обрадует желание Девы показать всем, кто в доме хозяин. Астролог призывает к сдержанности и предлагает поработать в одиночестве – это минимизирует возможность поссориться или поспорить. Забудьте про придирки – на следующий день вы о них и не вспомните. Сегодня ваш главный провокатор – Луна.