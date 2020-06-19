Президент страны Игорь Додон заявил, что власти не будут вновь вводить ограничения для экономических агентов во время второй волны эпидемии. Глава государства считает, что подобные меры могут ухудшить ситуацию в экономике.

«Было принято решение не вводить снова эти ограничения, чтобы не наносить еще больший ущерб экономике страны. Будем действовать более внимательно, полиция и армия на улицах будут наблюдать за потоками людей. Мы должны все вместе справиться с этой волной», – заявил Игорь Додон.

Глава государства уточнил, что отмечается стабилизация бюджетных доходов. Также экспорт возвращается к показателям прошлого года.

«Практически они восстановились, мы начали выходить на уровень прошлого года. Теперь представьте, что останавливаем все, входим в карантин, закрываем предприятия. Мы не можем снова ввести тотальные ограничения в экономике», – сказал глава государства.

Игорь Додон сообщил, что в последние дни во всем мире отмечается рост заражения коронавирусом, включая и Молдову. Президент заверил, что наша страна значительно лучше подготовлена ко второй волне эпидемии.

«В больницах места есть. Мы намного лучше подготовлены, чем в марте. Я убежден, что мы справимся со второй волной пандемии – вместе с госпожой Думбрэвяну, вместе с правительством, которое делает все возможное», – заявил глава государства.