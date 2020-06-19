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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове 400 медработников получат госнаграды за борьбу с COVID-19

19 июня
13:26 2020
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Церемония пройдет в День медицинского работника и фармацевта, который отмечается в третье воскресенье июня. Для Молдовы это станет премьерой. До сих пор такому большому числу врачей и медицинских сестер награды не вручались.

«В воскресенье подпишу указ о вручении 350-400 государственных наград. Думаю, это будет впервые, когда президент страны подписывает указ, в котором столько людей, выдвинутых на получение награды. Врачи это заслуживают. Они будут из каждого района – по 4-5-6 медиков. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые работники здравоохранения, за то, что вы делаете для граждан Молдовы. Я знаю, что вам сложно», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что 2020-й объявлен Годом медицинского работника. Также по инициативе президента, предстоит поэтапное удвоение зарплат медиков, а больницы будет снабжены современным оборудованием. Планируется, что в каждом селе оборудуют медицинский пункт.

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