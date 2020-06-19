Государственный департамент США дал добро на продажу Украине шестнадцати патрульных катеров Mark VI, и прилагающегося к ним оборудования на 600 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Агентства по оборонной безопасности.

Предполагается, что Киев будет использовать суда для “противостояния нынешним и будущим угрозам”. Сделка должна быть одобрена еще Конгрессом. Mark VI начали поступать на флот США в 2015 году и считаются современным средством контроля прибрежной полосы. Они могут быть вооружены как 25-милиметровыми пушками, так и пулеметами или автоматическими гранатометами. Катера можно перевозить наземным транспортом, так что они по прибытии в Одессу, возможно, будут переправлены в Мариуполь или Бердянск, откуда могут контролировать Азовское море.