Политолог Владислав Кульминский считает, что бежавший в США молдавский олигарх, обвиняемый в мошенничестве, не будет отправлен в наручниках на родину, сообщает агентство “Инфотаг”.

В социальных сетях Кульминский написал: “У США есть договоры об экстрадиции более чем со 100 государствами. Молдовы среди них нет”. Политолог информирует: процесс выдачи иностранного гражданина Госдеп может затянуть на десятилетия. По неофициальной информации, Плахотнюк не стал испытывать судьбу и несколько дней назад перебрался из Штатов в Аргентину. Выбор более чем символический. В эту латиноамериканскую страну после 1945 года бежали немецкие нацисты, например, печально известный Адольф Эйхман, активный участник холокоста.