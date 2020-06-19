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Газета "Кишиневские новости"

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Плахотнюк идет по тропам нацистов

19 июня
12:11 2020
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Политолог Владислав Кульминский считает, что бежавший в США молдавский олигарх, обвиняемый в мошенничестве, не будет отправлен в наручниках на родину, сообщает агентство “Инфотаг”.

В социальных сетях Кульминский написал: “У США есть договоры об экстрадиции более чем со 100 государствами. Молдовы среди них нет”. Политолог информирует: процесс выдачи иностранного гражданина Госдеп может затянуть на десятилетия. По неофициальной информации, Плахотнюк не стал испытывать судьбу и несколько дней назад перебрался из Штатов в Аргентину. Выбор более чем символический. В эту латиноамериканскую страну после 1945 года бежали немецкие нацисты, например, печально известный Адольф Эйхман, активный участник холокоста.

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