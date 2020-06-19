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Газета "Кишиневские новости"

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Оппозиция выбрала себе врага номер один

19 июня
12:11 2020
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Вице-председатель Партии “Действие и солидарность” (PAS) Серджиу Литвиненко расстроен тем, что бывшие партнеры по избирательному блоку ACUM критикуют его политформирование, об этом он написал в социальных сетях.

Ранее руководство Партии «Платформа “Достоинство и правда”» обвинило PAS в том, что оно стали «новым союзником правительства Кику». Литвиненко пишет, что не будет в ответ нападать на партнеров. По его мнению, у оппозиции «враг номер один» – президент Игорь Додон. «Именно его надо критиковать, с ним бороться и отстранить от власти», – уверен Литвиненко. Он считает, что президентские выборы надо совместить с досрочными парламентскими. Тогда у оппозиции будет шанс пройти во власть.

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